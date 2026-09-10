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Иракли признался, что готов к новым отношениям после скандала с моделью

Иракли признался, что готов к новым отношениям после скандала с моделью

Певец Иракли, настоящее имя которого — Ираклий Пирцхалава, заявил, что готов к новым отношениям. Об этом он сообщил Пятому каналу.

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