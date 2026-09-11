ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ТРАВЯНОГО ЧАЯ

- Земляничный.10 г сушеных листьев земляники, 2 г зверобоя, 2 г мяты, 200 мл воды. Фарфоровый чайник ополоснуть кипятком, засыпать смесь листьев, залить кипятком и настоять 7-10 мин.
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