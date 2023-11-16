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В Госдуме заявили, что отказ девушек от учёбы ради родов угрожает экономике России

В Госдуме заявили, что отказ девушек от учёбы ради родов угрожает экономике России

Женщин не стоит отговаривать от получения высшего образования, так как его уровень важен не только для семьи, но и для экономики России, заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им.

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