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Песков: РФ принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области

Песков: РФ принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области

Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского усилить военные учения вблизи российского региона.

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