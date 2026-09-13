Песков: РФ принимает меры для обеспечения безопасности Калининградской области

Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского усилить военные учения вблизи российского региона.
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