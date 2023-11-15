Правительство может «приземлить» зарубежные игры. Власти приступили к реализации идеи

«Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) готовит законопроект, который обяжет разработчиков игр открывать в РФ представительства и переносить серверыКак сообщает «Коммерсантъ», в координационном центре правительства прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии.
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