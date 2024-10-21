В РФС рассказали, когда появится возможность провести матч между сборными России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз проведет переговоры с Китайской футбольной ассоциацией о товарищеском матче, когда у сборной Китая появится окно в календаре для назначения игры.
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