23 мая свое 50- летие со дня рождения празднует иерей Лин Жосан - Настоятель храма Святой Троицы ст. Филоновской Новоаннинского района.
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23 мая свое 50- летие со дня рождения празднует иерей Лин Жосан - Настоятель храма Святой Троицы ст. Филоновской Новоаннинского района.