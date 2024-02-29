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Минфин Франции: изъятие замороженных активов России без правовой базы губительно

Минфин Франции: изъятие замороженных активов России без правовой базы губительно

Изъятие российских замороженных активов без правовой базы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на встрече глав Минфинов стран G20, сообщило Le Figaro.

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