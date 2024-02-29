Минфин Франции: изъятие замороженных активов России без правовой базы губительно

Изъятие российских замороженных активов без правовой базы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на встрече глав Минфинов стран G20, сообщило Le Figaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии