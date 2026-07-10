Россия продолжит расширять буферную зону при эскалации со стороны Киева

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские Вооруженные силы продолжат расширять буферную зону, пока Киев не прекратит усиливать эскалацию конфликта, заявил на брифинге 10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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