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Россия продолжит расширять буферную зону при эскалации со стороны Киева

Россия продолжит расширять буферную зону при эскалации со стороны Киева

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские Вооруженные силы продолжат расширять буферную зону, пока Киев не прекратит усиливать эскалацию конфликта, заявил на брифинге 10 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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