МИД Сербии осудил военный союз Приштины, Загреба и Тираны

Соглашение о военном сотрудничестве между непризнанным Косово, Хорватией и Албанией угрожает региональной стабильности и представляет собой провокацию против Белграда, говорится в заявлении, 18 марта опубликованном на сайте министерства иностранных дел Сербии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии