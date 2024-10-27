Десять человек пострадали при столкновении автобусов в центре Петербурга

Лазурный автобус протаранил на повороте другой автобус и две машины.фото: duma.gov.ru--> В результате массового ДТП с участием двух автобусов и двух машин на площади Восстания в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек, сообщил 27 октября губернатор Александр Беглов.