Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Безос обогнал Маска в рейтинге самых богатых людей в мире

Джефф Безос обогнал Илона Маска в рейтинге самых богатых людей в мире. Его состояние растет по мере того, как он распродает акции Amazon, в то время как доходы генерального директора Tesla падают вместе с акциями его компании по производству электромобилей, сообщает Quartz со ссылкой на индекс миллиардеров Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх