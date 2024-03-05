Безос обогнал Маска в рейтинге самых богатых людей в мире

Джефф Безос обогнал Илона Маска в рейтинге самых богатых людей в мире. Его состояние растет по мере того, как он распродает акции Amazon, в то время как доходы генерального директора Tesla падают вместе с акциями его компании по производству электромобилей, сообщает Quartz со ссылкой на индекс миллиардеров Bloomberg.