США заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН, в котором содержались призывы к прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников.
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