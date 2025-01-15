12,5 тысяч школьников Архангельска приняли участие во всероссийской олимпиаде

В столице Поморья накануне завершились первые два этапа всероссийской олимпиады школьниковВ мероприятии приняли участие около 12,5 тысяч учеников, которые выполнили задания по 21 предмету — от математики и информатики до литературы и искусства.
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