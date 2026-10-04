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Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» – первые очки в сезоне. Он перевел игру в овертайм на 59:16

Форвард « Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Питтсбургом » (5:6 ОТ).

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