Гагаузия попросит Россию о помощи, если Молдавия решит объединиться с Румынией

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила журналистам, что намерена обратиться за помощью к России, если власти Молдавии решат объединиться с Румынией, передает ТАСС.
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