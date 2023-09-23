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Нагельсманн возглавил сборную Германии, дубль Роналду, украинский борец отказался от фото с россиянином, Чимаев переехал в ОАЭ и другие новости

1. Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии. Бывший главный тренер «Баварии», сменивший Ханси Флика, подписал контракт до конца Евро-2024.

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