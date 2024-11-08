Бойцы «Севера» предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область и взяли пленных

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Бойцы группировки войск «Север» успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в районе поселка Новый Путь Курской области, отразив при этом 11 вражеских контратак.
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