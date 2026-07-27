В Люберцах пациенты благодарят врачей за лечение рака

В чате «Люберцы. Здоровье» пациенты нередко выражают благодарность персоналу больниц и поликлиник. Жительница Люберец Елена выразила признательность заведующему отделением Фархаду Шамилову за проведение операции и последующее лечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии