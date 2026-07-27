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В Люберцах пациенты благодарят врачей за лечение рака

В Люберцах пациенты благодарят врачей за лечение рака

В чате «Люберцы. Здоровье» пациенты нередко выражают благодарность персоналу больниц и поликлиник. Жительница Люберец Елена выразила признательность заведующему отделением Фархаду Шамилову за проведение операции и последующее лечение.

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