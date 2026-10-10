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Европейские политики признали санкции против России экономическим самоубийством ЕС

Европейские политики признали санкции против России экономическим самоубийством ЕС

ПАРИЖ, 10 октября, ФедералПресс. Антироссийский санкционный курс Евросоюза и отказ от стабильных энергоресурсов из РФ привели экономику Старого Света к глубокому кризису и стремительной деградации.

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