Ярослав Нилов о Владимире Жириновском: Не пророк, но великий

Владимир Алтайцев В чём был Ж ирик велик? Нилов что-то не сказал, сколько квартир скупил для себя этот поганец антисоветский, люто ненавидевший СССР, верный холуй Горбачёва и всех убийц СССР. А Жирик скупил якобы для ЛДПР более 300 квартир по стране. И не только квартир, а есть и целые дома, как в Томске к примеру.А про это Нилов молчит.А уж как врал Жирик про СССР, трудно его перещеголять.

Ингерман Ланская Правильно ответил ВВЖ на вопрос: кого надо ненавидеть? ..ответил - камунистов, они принесли много горя Русскому Народу!!!