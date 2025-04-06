6 апреля исполняется ровно три года со дня смерти основателя ЛДПР. Владимир Жириновский — человек, которого не нужно представлять, перечисляя все его регалии, потому что он был в хорошем смысле звездой.
Ярослав Нилов о Владимире Жириновском: Не пророк, но великий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
В чём был Ж ирик велик? Нилов что-то не сказал, сколько квартир скупил для себя этот поганец антисоветский, люто ненавидевший СССР, верный холуй Горбачёва и всех убийц СССР. А Жирик скупил якобы для ЛДПР более 300 квартир по стране. И не только квартир, а есть и целые дома, как в Томске к примеру.А про это Нилов молчит.А уж как врал Жирик про СССР, трудно его перещеголять.
Ответить
6 час.
Ингерман Ланская
Правильно ответил ВВЖ на вопрос: кого надо ненавидеть? ..ответил - камунистов, они принесли много горя Русскому Народу!!!
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Ты такая же мразь, как и этот иудей Жирик. Коммунисты дважды сохранили страну - в 1917-1920 годах и в ВОВ, вы же, падали, появившиеся на свет благодаря им, теперь на их могилы серете, скунсы вонючие. Не коммунисты убили страну, а такие падали как ты с Жириком, пробравшиеся в партию и продавшиеся Западу, как ты, мразь, с жириком вместе.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии