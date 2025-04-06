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Ярослав Нилов о Владимире Жириновском: Не пророк, но великий

Ярослав Нилов о Владимире Жириновском: Не пророк, но великий

6 апреля исполняется ровно три года со дня смерти основателя ЛДПР. Владимир Жириновский — человек, которого не нужно представлять, перечисляя все его регалии, потому что он был в хорошем смысле звездой.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В  чём  был  Ж ирик  велик?  Нилов  что-то  не  сказал, сколько  квартир  скупил для  себя  этот  поганец  антисоветский, люто ненавидевший  СССР, верный  холуй  Горбачёва  и всех убийц  СССР. А  Жирик  скупил якобы для  ЛДПР более 300 квартир по стране. И не  только  квартир, а  есть и целые  дома, как в Томске к примеру.А про  это  Нилов  молчит.А уж как врал  Жирик  про СССР, трудно  его перещеголять.
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6 час.
Ингерман Ланская
Правильно ответил ВВЖ на вопрос: кого надо ненавидеть? ..ответил - камунистов, они принесли много горя Русскому Народу!!!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Ты  такая  же мразь, как  и этот иудей  Жирик. Коммунисты  дважды  сохранили  страну  - в 1917-1920  годах  и в ВОВ, вы  же, падали, появившиеся на свет благодаря  им, теперь на  их могилы  серете, скунсы вонючие. Не коммунисты  убили страну, а  такие  падали  как ты  с Жириком, пробравшиеся  в партию и продавшиеся  Западу, как ты, мразь, с жириком вместе.
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3 час.
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