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Царьград

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Женщину спасли после 20 часов в открытом море

Женщину спасли после 20 часов в открытом море

Женщина прыгнула за борт круиза, чтобы сойти на берег, и провела 20 часов в открытом море.Удивительная история спасения произошла у берегов Греции.

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