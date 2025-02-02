Владислав МАКАРОВ Находившийся в Киеве с визитом премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал с нелегитимным президентом Украины Зеленским соглашение о британско-украинском партнёрстве сроком на 100 лет.
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