Расчёт ИСДМ «Земледелие» сорвал ротацию ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России заявили, что расчёт инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» 40-го инженерно-сапёрного полка группировки войск «Центр» сорвал ротацию ВСУ и заминировал маршруты подвоза на Добропольском направлении.
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