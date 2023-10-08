ИЗРАИЛЬ - ПАЛЕСТИНА. СЧЁТ ЖЕРТВАМ ИДЁТ НА СОТНИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Конфликт Израиля и Палестины разгорается с новой силой. Стороны подсчитывают количество военных потерь, жертв и пострадавших, а эксперты открыто говорят о новом витке мировой войны.
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