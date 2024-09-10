Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил подчиненным взять под свой контроль соблюдение прав и оказание помощи россиянам, пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в субъектах Центрального федерального округа.
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