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Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам

Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил подчиненным взять под свой контроль соблюдение прав и оказание помощи россиянам, пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в субъектах Центрального федерального округа.

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