Почему домашние кошки теряют интерес к охоте на мышей?

Некоторые владельцы кошек считают, что их питомец обязательно станет грозой всех грызунов. Однако в реальной жизни нередко случается, что домашний любимец совершенно игнорирует мышей, даже если те беспрепятственно хозяйничают в доме.
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