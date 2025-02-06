Беглов поздравил православных с Днем памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской

Губернатор отметил, что народная любовь к ней зародилась при ее жизни и сохраняется до сих пор Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил православных жителей города с Днем памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской.
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