Google Play Store готовится предупредить о низком качестве приложений с новой функцией

Google Play Store разрабатывает функцию, предупреждающую о низком качестве приложений. Предупреждения основаны на частых удалениях, малом числе активных пользователей и ограниченных отзывах, обеспечивая надежный выбор для пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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