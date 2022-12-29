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Сергей Жуков о съемках с Овечкиным: «Он живет в другой стране, в России бывает редко. Саша исполнил песню прямо в моем трейлере. Получилось классно и хитово!»

Сергей Жуков рассказал о съемках с Александром Овечкиным. Капитан «Вашингтона» снялся во 2-м сезоне сериала «Евгенич» с Жуковым.

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