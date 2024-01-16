Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о своём возвращении в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о том, что он может вернуться в профессиональный спорт, выступив на турнире UFC 300.
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