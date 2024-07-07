Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что нужно знать путешественникам

Турция, излюбленное место отдыха для многих россиян, вводит новые правила досмотра в аэропортах. Недавние поправки к закону о гражданской авиации, принятые турецким парламентом, ужесточают контроль безопасности и наделяют сотрудников аэропортов расширенными полномочиями.
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