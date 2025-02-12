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Петербургский дневник

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В Брянской области отражают атаку БПЛА

В Брянской области отражают атаку БПЛА

Глава региона отметил, что необходимо соблюдать меры безопасности Российские военнослужащие отражают атаку украинской армии с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Брянской области.

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