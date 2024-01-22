Теперь решают "Вагнер" и Батька: Вот он - тот самый поворот СВО

Все это знали но как же ведь партнеры это святое у них деньги? А отобрать эти деньги что не хватает еврейского образования?

Олег Самойлов

Во как! А мне интересно, какое отношение имеет великая держава вот к этому: "...по поводу использования ядерного оружия, переданного Россией..."? Россия НЕ передавала ЯО, а разместила поближе к "партнерам, НО НИКАК НЕ великому стратегу выделила! Он к этому оружию имеет примерно такое же отношение, как любой из нас к Альфа Центавра!