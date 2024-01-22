Царьград ФОТО: SIARHEI BALAI/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS В Генштабе белорусских ВС сообщили, что отныне по новой Военной доктрине нападение на союзников республики будет расцениваться как агрессия против себя.
Теперь решают "Вагнер" и Батька: Вот он - тот самый поворот СВО
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Все это знали но как же ведь партнеры это святое у них деньги? А отобрать эти деньги что не хватает еврейского образования?
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11 час.
Олег Самойлов
А причем здесь великая центрально-европейская мировая космическая морская ядерная продуктовая автомобильная держава, кормящая 116 стран мира?
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35 мин.
Олег Самойлов
Во как! А мне интересно, какое отношение имеет великая держава вот к этому: "...по поводу использования ядерного оружия, переданного Россией..."? Россия НЕ передавала ЯО, а разместила поближе к "партнерам, НО НИКАК НЕ великому стратегу выделила! Он к этому оружию имеет примерно такое же отношение, как любой из нас к Альфа Центавра!
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32 мин.
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