Церемония пуска газа на закольцовке газопровода ´Ясень´ - ´Бобруйск´ состоялась.

В церемонии торжественного пуска принимали участие председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Игорь Николаевич Кисель, генеральный директор ГПО ´Белтопгаз´ Алексей Иванович Кушнаренко, генеральный директор РУП ´Могилевоблгаз´ Руслан Михайлович Волков .
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