После скандала в доме-интернате министр соцзащиты проведала ветеранов

Сотрудники увольняются, не желая работать за копейки Текст, фото: Антонина Кябелева 26 сентября в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась встреча директора учреждения Дмитрия Лябегина с представителями фонда «Память поколений», который активно помогает этому социальному учреждению.