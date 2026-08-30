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Quickly spreading wildfires trigger evacuations along Calif. coast

Quickly spreading wildfires trigger evacuations along Calif. coast

A pair of wildfires burning in California's Big Sur expanded quickly over the weekend, jumping containment lines and triggering evacuations.

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