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Тренч больше не бежевый: какие плащи будут носить этой осенью

Тренч больше не бежевый: какие плащи будут носить этой осенью

Бежевый тренч по-прежнему хорош — просто теперь он не единственный. Осенью 2026 года плащ становится заметнее: темнее, объемнее, кожанее и гораздо смелее.

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