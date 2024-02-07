В Германии заявили, что достигли границ возможного в поставке снарядов Украине

БЕРЛИН, 7 февраля, ФедералПресс. У Германии нет производственных мощностей, которые бы позволили заключить дополнительные соглашения с промышленным комплексом страны о поставке дополнительных партий боеприпасов на Украину.
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