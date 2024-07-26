Сын командующего ливийской армией провел переговоры с главой МИД Турции

Встреча генерального директора Фонда развития и реконструкции Ливии Белгассима Хафтара и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошла в Анкаре, 25 июля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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