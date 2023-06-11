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Терапия звуком поможет скорректировать аутизм

Терапия звуком поможет скорректировать аутизм

Влияние метода биоакустической коррекции на детей с аутизмом исследовали в Москве. Методика считается перспективным направлением в комплексной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и активно обрастает доказательной базой.

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