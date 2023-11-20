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Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщение разведчиц о готовящейся атаке ХАМАС

Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщение разведчиц о готовящейся атаке ХАМАС

Подразделение Армии обороны Израиля, которое занималось наблюдением за границей с сектором Газа, зафиксировало подозрительную активность боевиков и предупреждало о готовящейся атаке ХАМАС, однако все их сообщения были проигнорированы израильским офицерским командованием, утверждает Haaretz со ссылкой на источники.

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