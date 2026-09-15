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Престиж по-тверски: кого жители города считают элитой рынка труда

Престиж по-тверски: кого жители города считают элитой рынка труда

IT-сфера и рабочие специальности: жители Твери определили самые престижные профессии 2026 года. Сервис по поиску работы SuperJob представил результаты открытого опроса, в ходе которого жители Твери определили, какие профессии будут считаться наиболее престижными в 2026 году.

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