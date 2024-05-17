Генерал Скшипчак призвал Запад остановить украинский конфликт

Союзники Запада должны закончить конфликт на Украине, чтобы положить конец кровопролитию. Об этом заявил экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с газетой Rzeczpospolita.
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