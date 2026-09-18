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Черная дыра вместо Солнца? Ученые развеяли миф и успокоили всех нас

Эй, друзья, давайте честно: сколько раз вы слышали страшилки про черные дыры, которые якобы засасывают все вокруг, как гигантский космический пылесос? Мол, если такая штука появится рядом — пиши пропало, Земля обречена.

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