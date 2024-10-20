Канадская полиция заявила, что индийские агенты не угрожают населению

Отсутствие непосредственной угрозы населению Канады со стороны «преступников», работающих на правительство Индии, подчеркнула помощник комиссара Королевской канадской конной полиции (RCMP) Бриджит Говин 19 октября в интервью Canadian Broadcasting Corporation (CBC) News.
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