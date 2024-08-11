Удар ВСУ по системе охлаждения ЗАЭС стал прямым нарушением ее целостности

Политика как она есть

Пожар на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции после удара дрона-камикадзе Украины стал прямым нарушением целостности станции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям АЭС Евгению Яшину.