Политика как он...
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Удар ВСУ по системе охлаждения ЗАЭС стал прямым нарушением ее целостности

Удар ВСУ по системе охлаждения ЗАЭС стал прямым нарушением ее целостности

Пожар на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции после удара дрона-камикадзе Украины стал прямым нарушением целостности станции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям АЭС Евгению Яшину.

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