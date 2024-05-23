Минобороны: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны РФ.
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