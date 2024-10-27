Экстрасенс предсказала, что Зеленский сбежит из Украины Татьяна СергееваВ последние месяцы украинский президент Владимир Зеленский оказался в центре внимания не только политиков, но и экспертов в области эзотерики.
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