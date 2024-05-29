Полковник США: удар ВСУ по России оружием НАТО не втянет Запад в конфликт

Американский отставной подполковник Александр Виндман заявил, что нанесение украинскими вооруженными силами ударов западным оружием по территории Российской Федерации не втянет Запад в прямое военное столкновение с Россией.
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